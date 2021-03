Obrovské úplatky za éry Jahnátka: Každý rok by ste za ne postavili väčšie sídlisko

Ďalšie obvinenia vysoko postaveného predstaviteľa rezortu pôdohospodárstva Ľubomíra Partiku v kauze Dobytkár odkrývajú mega rozmery desaťročia trvajúcej korupcie v krajine.

Z výpovedí obvinených pred orgánmi činnými v trestnom konaní vyplynulo, že nominanti predchádzajúcich vlád (HZDS, SNS, Smer-SD) dostávali len v rezorte pôdohospodárstva 14 až 20 percentné úplatky za vybavenie dotácií z eurofondov. Keďže rezort pôdohospodárstva cez Pôdohospodársku platobnú agentúru rozdeľuje ročne až 800 miliónov eur, tak ročné úplatky sa mohli pohybovať v objeme 112 až 140 miliónov eur.

Pre ilustráciu, aký obrovský to je balík peňazí... Za 40 miliónov eur aktuálne plánuje investor v Poprade vybudovať takúto obytnú štvrť: 6 polyfunkčných objektov, 4 bytové domy a 27 rodinných domov. Každý rok by sme z úplatkov, ktoré zobrali nominanti Smeru, SNS a HZDS mohli postaviť sídliská a ľuďom rozdať bývanie zadarmo.

Potravinová sebestačnosť v istom objeme je dôležitá pre každú krajinu. Preto sme sa k nej zaviazali aj v programovom vyhlásení vlády. Roky sme sa dovolávali u predchádzajúcich vlád pomoci domácim potravinárom. Ako príklad uvediem čísla z Koncepcie rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020 z dielne exministra Ľubomíra Jahnátka. Na zlepšenie pekárenského odvetvia by pomohlo 14 miliónov eur, mliekarenského priemyslu 60 miliónov eur, mäsospracujúceho priemyslu 65 miliónov eur. Investičný dlh všetkých odvetví potravinárskeho priemyslu je vo výške „len“ 550 miliónov eur. „Len“ preto, lebo za 4 roky by sa dokázal vyfinancovať potravinársky priemysel z peňazí využitých na korupciu. Napriek tomu, že na to roky upozorňujeme, rezort vedený HZDS, Smerom a SNS tvrdil, že peniaze nie sú.

Slovenská republika má naozaj dostatok peňazí potrebných na zlepšovanie kvality života občanov. Netreba sa vyhovárať na bruselskú dotačnú diskrimináciu. Obrovské objemy z nich však doteraz končili v súkromných vreckách ľudí blízkych súčasnej opozícii. Súčasná vládna koalícia tieto korupčné toky zastavila a krajine priniesla nádej, že takéto praktiky skončili. Každý občan, ktorý z rôznych dôvodov podpisuje petíciu za predčasné voľby by si mal byť vedomý, že svojim podpisom podporuje návrat kleptokracie na Slovensko.

Napriek turbulencii, v ktorej sa Slovensko a jeho vláda nachádza som presvedčená, že vládna koalícia by mala pokračovať na pôdoryse súčasných politických strán a napriek svojim nedostatkom je nevyhnutnosťou pre lepšiu budúcnosť Slovenska. Takýto mandát dostali strany súčasnej koalície vo voľbách od svojich voličov. Každý z koaličných partnerov by si mal uvedomiť svoju zodpovednosť. Predčasný koniec súčasnej vládnej koalície by znamenal koniec razantnému boju s korupciou a pochovanie šance na nastolenie spravodlivosti.