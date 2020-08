Poľnohospodári, žiadna panika, zatiaľ sa nič nemení

Predloženie Strategického plánu SPP 2021-2027 nateraz nie je horúcou témou, Slovensko má vďaka prechodnému obdobiu viac času na kvalitnú prípravu.

V reakcii na utorňajšie stretnutie poľnohospodárov s ministrom Mičovským v obci Valaliky, je vhodné uviesť na pravú mieru niektoré vyjadrenia, ktoré môžu vzbudzovať paniku či vyznieť ako prázdne sľuby. Ponúkam pár faktov.

Aktuálne nová európska stratégia Z farmy na stôl (Farm to Fork) zatienila predošlú debatu o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a európsky agrárny sektor sa pripravuje na prechodné obdobie, ktoré má trvať do konca roka 2022. Vyplýva to zo spoločnej dohody Rady EÚ a Európskeho parlamentu z 30. júna 2020, ktorá znamená, že európskym poľnohospodárom sa bude naďalej poskytovať podpora v rámci súčasného právneho rámca až do konca roku 2022, keď nadobudne účinnosť nová spoločná poľnohospodárska politika.

Predĺžením platnosti súčasných pravidiel o ďalšie dva roky, až do schválenia a začatia uplatňovania novej SPP, sa všetkým poľnohospodárom v celej EÚ zabezpečuje predvídateľnosť a istota, ktorá je potrebná dnes v čase krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 viac ako predtým. Konečné prijatie prechodného nariadenia sa očakáva do konca roka 2020, keďže je úzko spojené s viacročným finančným rámcom (VFR), o ktorom sa v súčasnosti rokuje.

O dohode premiérov EÚ aktuálne diskutuje Európsky parlament a Rada EÚ. Práve europoslanci totiž musia dlhodobý rozpočet EÚ, a s ním aj výdavky určené na poľnohospodársku politiku, schváliť. Očakáva sa, že hlasovať o rozpočtovej legislatíve by mohli v druhej polovici októbra.

Rozpočet poľnohospodárstva na roky 2021 až 2027 bude predstavovať 344 miliárd eur, čo je zhruba o 20 miliárd eur viac, ako vyčlenila exekutíva EÚ vo svojom návrhu v júli 2018. Ide však o výrazne nižší rozpočet na SPP, ako na roky 2014-2020, ktorý bol vo výške 383 miliárd eur už bez príspevku Británie. Dohodnuté prerozdelenie rozpočtu na priame platby poľnohospodárom a výdavky súvisiace s trhom (I. pilier SPP) je teraz 258,6 miliárd eur.

Na podporu rozvoja vidieka, ktorý spadá pod II. pilier SPP, bola vyčlenená suma 78 miliárd eur, pričom ďalších 7,5 miliárd eur bude členským štátom k dispozícii zo stimulačného plánu Next Generation EU (NGEU - Budúcej generácie EÚ), čím bude dosiahnutá celková suma 85,5 miliárd eur.

Zmienených dodatočných 7,5 miliárd eur v prospech II. piliera súvisí s ekologizáciou SPP EÚ a financovaním časti stratégie Z farmy na stôl, ktorá sa stala hlavnou potravinovou politikou EÚ. K využívaniu peňazí z balíka NGEU však nedôjde automaticky, nakoľko obsahuje rôzne právne záväzky týkajúce sa načasovania požadovaných zmien.

Súhrnne II. pilier SPP zostáva najviac zasiahnutý škrtmi, pretože vo finančnom vyjadrení pomoc na rozvoj vidieka klesla o 12,8 %. V danom kontexte však ide o zníženie plánovaných škrtov v II. pilieri, keďže pôvodné zníženie Komisie bolo navrhnuté až o 28 %.

Určitým zmiernením škrtov bude priaznivejšie spolufinancovanie vo výške 85 %, ktoré je určené pre menej rozvinuté regióny, spoločne so spolufinancovaním vo výške 80 % pre plnenie záväzkov v oblasti životného prostredia a ochrany klímy, ktoré sú naopak atraktívnymi novinkami.

Europoslanci a Rada EÚ majú naviac konečne možnosť doladiť reformu spoločnej agropolitiky. Doteraz totiž nebolo jasné, s akým veľkým rozpočtom bude môcť európsky agrárny sektor počítať.

Slovensko dlhodobo presadzovalo, aby obálka určená pre poľnohospodárstvo bola spolu s kohéznou politikou, teda eurofondami, čo najväčšia.

Nová agropolitika EÚ by však nemala byť iba o dotáciách, ale aj o plnení spoločných cieľov. Členské štáty budú musieť predkladať Európskej komisii plány, ako sa vysporiadajú s viacerými výzvami, ako napr. generačná obmena v sektore, zmiernenie dopadov klimatickej zmeny a pod.

Nateraz spornými sú napríklad klimatické opatrenia vo farmárskom sektore a prepojenie poľnohospodárskej politiky s novou stratégiou Z farmy na stôl. S tou prišla EK v máji 2020 v rámci Zelenej dohody pre Európu a jej cieľom je podporiť regionálnych farmárov, skrátiť dodávateľské reťazce a podporiť ekologické poľnohospodárstvo.

Otázkou zostáva, ako reálne zaistiť, že sa farmári budú skutočne podieľať na zlepšovaní biodiverzity a celkového stavu vidieckej krajiny. Obmedzovanie pesticídov či umelých hnojív a ďalšie opatrenia totiž nie sú pre poľnohospodárov často ekonomicky výhodné. EÚ by ich preto za nadštandardnú ochranu životného prostredia a krajinotvorbu mohla odmeňovať zvláštnymi podporami, prípadne im podporu znížiť, ak nebudú hospodáriť v súlade s nastavenými pravidlami.

Prechodné obdobie

Kým rozpočet EÚ pre obdobie 2021 až 2027 by mohol byť schválený ešte tento rok, reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky sa do konca roku odhlasovať nestihne. Počíta sa preto so zavedením prechodného obdobia, vďaka ktorému budú môcť európski farmári čerpať peniaze z EÚ aj bez schválenej legislatívy. Vytvorenie prechodného obdobia presadzovalo na európskej úrovni aj Slovensko.

Europoslanci a členské štáty sa prikláňajú k dvojročnému prechodnému obdobiu, Európska komisia ale trvá na jednom roku. Podľa exekutívy EÚ tak bude možné poľnohospodársku politiku lepšie skĺbiť s potravinovou stratégiou F2F a tiež s novovznikajúcim fondom obnovy, ktorý má pomôcť európskej ekonomike zvládnuť koronavírovú krízu.

Rade EÚ do konca roka predsedá Nemecko a práve od neho sa očakáva vyriešenie rozpočtovej otázky v kontexte prechodného obdobia, ako aj posun vo finalizácii reformy SPP. Podľa nemeckej ministerky poľnohospodárstva Julie Klöcknerovej sa predsedníctvo zameria okrem samotnej reformy tiež na zlepšovanie životných podmienok zvierat, označovanie poľnohospodárskych produktov, či na digitalizáciu vidieckych oblastí. Klöcknerová ďalej potvrdila, že sa Nemecko bude usilovať o previazanie priamych platieb s klimatickými opatreniami.

Z uvedených faktov vyplýva, že na Slovensku máme vďaka prechodnému obdobiu určitý čas „k dobru“ na to, aby sme v kontexte ešte neukončenej reformy SPP a stratégie F2F nerobili unáhlené rozhodnutia a závery, ale práve naopak venovali ešte potrebný čas dôslednej príprave podkladových analýz (SWOT, analýza potrieb, analýza skúseností z predošlých období, PRV a pod.) a otvorene o nich diskutovali v snahe o čo najoptimálnejšie a participatívne nastavenie Strategického plánu SPP na podmienky Slovenska. Tento bude pre našich poľnohospodárov dôležitý po tom, ako reformovaná SPP vstúpi do platnosti. Opravy prichádzajú do úvahy až po tom, keď Komisia schváli Strategický plán a Slovensko ho bude chcieť upraviť.