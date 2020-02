Matematika nepustí, ani pri rožkoch

Minulý rok sa naša vláda fakt hecla a zvýšila životnú úroveň všetkým zamestnancom. Ako? Tak, že zvýšila príplatky za prácu v noci, za prácu cez víkendy a sviatky, pridelila rekreačné poukazy.

Všetci zamestnanci sa tešia. Vláda však zároveň podnikateľom zvyšuje daňové a odvodové zaťaženie, zvyšuje ceny energií, byrokraciu.

Dnes sa už nestíhame čudovať. V médiách sa totiž dozvedáme, že vládne opatrenia najviac zasiahli prevádzkovateľov pekární. A napríklad aj Liptovské pekárne a cukrárne Včela – Lippek, ktoré zatvorili už tri predajne v dedinách, ktoré boli pre zvýšené náklady najstratovejšie. Nonstop predajňa v centre mesta stále funguje v priebehu týždňa, ale cez víkend sa predaj musel zrušiť, lebo je to nezaplatiteľné. Ľudia stratili zamestnanie a skončili na úrade práce.

Pochopiteľné opatrenia zo strany podnikateľa. Nepochopiteľné reakcie čitateľov, ktorí sú presvedčení, že firmy hrabú peniaze na úkor zamestnanca, ktorý si predsa zaslúži vyššiu životnú úroveň. Takú, aká je na vyspelom západe EÚ.

So všetkým možno súhlasiť, ale len do momentu, keď by sme sa ponorili do účtovníctva podnikateľov. Žiaľ, len málokto chce vidieť strastiplný život podnikateľa na Slovensku, ktorý si na seba zobral bremeno zamestnávania ľudí. Málokto chce vidieť, čo všetko musí podnikateľ denne absolvovať, koľko zákonných povinností musí splniť, koľko peňazí musí odvádzať štátu a na konci dňa musí mať peniaze pre svojich zamestnancov. Neverím, že by im nechcel dať za ich prácu viac. Denne sa rozprávam so zamestnávateľmi. Sú frustrovaní a nejeden z nich sa vyjadril, že by už dávno zavesil na pomyslený klinec podnikanie, ale na svedomí mu ležia zamestnanci, ktorým poskytuje prácu a peniaze na živobytie.

Matematika totiž nepustí. Pokiaľ bude štát vyciciavať podnikateľov cez rôzne dane a byrokraciu, dovtedy nebude na Slovensku dobre. Ak znížime dane a odvody, ak odstránime byrokraciu, podnikateľom sa bude lepšie dýchať a zostane im viac peňazí, ktoré potrebujú na lepšie mzdy pre svojich zamestnancov. Nielen zamestnanci, aj podnikatelia si zaslúžia životnú úroveň vyspelého západu EÚ. Na to je však potrebný zodpovedný prístup štátu. Má vytvárať podmienky priaznivé na podnikanie.

Aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, žiť a aj podnikať.