Nejedzte doma chovanú hydinu, vajcia ani ošípané (!)

Aj vám sa to zdá absurdné? Vláda po 36 rokoch vyhlásila 22. januára mimoriadnu situáciu súvislosti s toxickým odpadom v areáli bývalého chemického závodu Chemko Strážske.

V blízkosti areálu sa totiž nachádzajú stovky ton polychlórovaných bifenylov (PCB), ktoré môžu byť zdraviu aj životu nebezpečné.

O kritickej situácii v areáli závodu Chemko Strážske sa vie už 36 rokov, keď sa zastavila v závode výroba. Rovnako dlhý čas sa však problém nerieši. Namiesto toho, aby sa odpad začal konečne likvidovať, aby sa začalo konečne s obyvateľmi rizikových oblastí komunikovať, úrad verejného zdravotníctva začal dokonca distribuovať v Prešovskom a Košickom kraji informačné letáky. Obyvateľom v nich neodporúčajú konzumovať mäso z doma chovaných zvierat ani vajcia. Čo však majú robiť s domácimi zvieratami, informačný leták neuvádza.

Zaujímalo by ma, na základe akých nových skutočností bola mimoriadna situácia vyhlásená. Došlo k ďalšiemu úniku PCB do vôd alebo do pôdy? Boli vykonané nové analýzy tukov doma chovaných zvierat, alebo žĺtkov z domácich vajec? Informácie tohto typu by som očakávala v odôvodnení. Rovnako by som očakávala aj usmernenie, čo majú obyvatelia z označených rizikových oblastí s domácimi zvieratami robiť. Majú ich usmrtiť a zakopať? Alebo si majú dať vykonať analýzu PCB z tukov? A náklady na analýzu im preplatí štát? Vie si niekto z kompetentných predstaviť, aký chaos a neistotu spôsobili v hlavách ľudí vyhlásením mimoriadnej situácie a distribúciou letákov? Nebolo by lepšie, ak by boli distribuované informačné letáky, v ktorých by sa obyvateľom poskytlo napríklad desatoro odporúčaní, aké pravidlá dodržiavať pri domácom chove? Napríklad, že na napájanie by sa nemala nepoužívať studničná voda.

To, že je známa vysoká toxicita PCB má za následok, že sa týmto látkam dlhodobo venuje zvýšená pozornosť a podľa dostupných informácií má výskyt PCB klesajúcu tendenciu. Jedným z hlavných bioindikátorov znečistenia životného prostredia je voľne žijúca zver a ryby.

Ak však neexistujú žiadne nové dôkazy o zvýšení hladiny PCB v danej lokalite, distribúciu letákov považujem za alibizmus najhrubšieho zrna a vytváranie si podmienok na prideľovanie peňazí pár dní pred voľbami . Vláda a Úrad verejného zdravotníctva tak vedome poškodzujú obyvateľov, ktorí sa snažia znížiť náklady na stravu tým, že si doma vychovajú domáce zvieratá a ako tak si trochu vylepšiť životnú úroveň.